Vvt heeft geen beeld van ziekteverzuim door coronavirus

Vrijwel geen enkele organisatie in de thuis-, verpleeg- of ouderenzorg heeft een actueel beeld van haar ziekteverzuim. Ze hebben geen zicht op het effect van het coronavirus op het aantal ziekmeldingen van hun personeel.

Niemand

Van de 27 organisaties die door Skipr werd gevraagd een actueel cijfer te geven over de hoogte van het ziekteverzuim, wisten er drie een antwoord. De meesten (achttien) zeiden binnen de organisatie te vragen hoe hoog het ziekteverzuim zou zijn, maar uiteindelijk had niemand een antwoord. Ook brancheorganisatie Actiz heeft geen cijfers over het ziekteverzuim bij de leden.

Forse stijging

Twee van de drie instellingen die wel inzicht hebben in hun bedrijfsvoering melden een forse stijging van het ziekteverzuim. Zo zegt thuiszorgorganisatie Teamzorg in Nijmegen dat het verzuim sinds eind vorige week van 5,5 naar tien procent is gestegen. De directie vangt het verlies van het personeel deels op met de inzet van derdejaars-studenten van de opleiding verpleegkunde.

Geen effect

Ook verzorgings- en verpleeghuis De Robijn in Leiden spreekt van een sterk gestegen ziekteverzuim. De organisatie heeft geen verzuimpercentages, maar een woordvoerder laat weten dat doorgaans gemiddeld één medewerker per dag zich ziek meldt – dat is de afgelopen dagen opgelopen tot drie à vijf ziekmeldingen per dag. Ouderenorganisatie Laurens in Rotterdam stelt dat het corona-virus geen enkel effect heeft op het aantal zieken.

Noord-Brabant

Voor Noord-Brabant houdt de nieuwe organisatie RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) het verzuim sinds vorige week globaal bij. Conny Helder, lid van het RONAZ en bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Tante Louise, schat dat het ziekteverzuim bij de veertig aangesloten instellingen in die provincie de laatste anderhalve week is gestegen van zes naar zeven procent.

Die verhoging van het ziekteverzuim leidt nog niet tot grote problemen. Dat komt volgens Helder doordat een groter deel van de medewerkers beschikbaar komt, omdat ze juist door de corona-maatregelen tijd hebben om te werken: “Ze kunnen niet op vakantie, gaan niet naar congressen en zeggen vergaderingen af.”