VWS geeft 205 miljoen euro uit aan consultants

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar 205 miljoen euro uitgegeven aan consultants, beleidsadviseurs, interim-managers en communicatieadvies. Dat is een nieuw record en 15 procent meer dan het jaar daarvoor.

Beeld: fotomek/stock.adobe.com

VWS gaf vooral veel geld uit aan extern advies op het gebied van automatisering. Daar ging 101 miljoen euro heen, blijkt uit een bijlage van de jaarrapportage bedrijfsvoering rijk, de jaarverantwoording die vorige week werd gepresenteerd door minister Kaag van Financiën over het financiële beleid van het afgelopen jaar.

Extern beleidsadvies

Bij VWS ging vorig jaar veel geld naar extern beleidsadvies (18 miljoen euro), externe inhuur van financiële adviseurs (22 miljoen euro) en interim-personeel voor ondersteuning van de bedrijfsvoering bij het ministerie (9 miljoen). Ruim 8 miljoen is uitgegeven aan organisatieadviseurs; de nota’s voor communicatieadviezen liepen op tot 14 miljoen en de juridische consulten kostten 11,5 miljoen euro.

Ook meer ambtenaren

Niet alleen de kosten van de externe inhuur stegen flink, ook nam VWS zelf weer meer medewerkers aan. Vorig jaar ging het aantal fte’s op dit ministerie omhoog met 370: van 5740 naar 6110 fte. Het aantal werknemers bij VWS nam de afgelopen jaren telkens toe: het ministerie heeft nu 32 procent meer ambtenaren dan vijf jaar geleden. Bij VWS werkten eind vorig jaar ook nog 160 uitzendkrachten.

Loonkosten meer dan miljard

Deze stijging van het aantal werknemers in de afgelopen vijf jaar is het sterkst van alle ministeries in Den Haag, met uitzondering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de opgelopen advieskosten bij VWS en de extra werknemers kwamen de totale personeelskosten bij VWS voor het eerst boven de miljard euro uit.