Nieuws

Reisgids voor toezichthouder vult leemte in Kwaliteitskader

Willen toezichthouders grip krijgen op kwaliteit in de verpleeghuiszorg, dan zullen ze moeten vragen in plaats van oordelen. Dit is één van de inzichten die nadrukkelijk naar voren komt in de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Met de handreiking hopen de opstellers indirect ook een bijdrage te kunnen leveren aan de borging van kwaliteit van leven bij een eventuele nieuwe corona-uitbraak.