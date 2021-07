VWS: Nederlandse AstraZeneca-voorraad naar landen in nood

Interessant voor u

Nu steeds meer mensen in Nederland (eindelijk) goed gevaccineerd zijn en de zwaarste tijd achter ons lijkt te liggen kunnen we daarom terecht trots zijn op deze samenwerking. Toch is er nog weinig reden tot groots optimisme: de vaccinatiegraad wereldwijd biedt op geen enkele manier bescherming tegen het optreden van mutaties. Wat dit virus nog […]

Nieuws

Zilveren Kruis en Syntrus Achmea willen meer ouderenwoningen

In hun stuk ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het belang van een geïntegreerde benadering van wonen en zorg. Voorbeelden daarvan zijn SassemBourg in Sassenheim en De Kroon in Hilversum: gemeenschappelijke woonvormen voor senioren in combinatie met zorgfuncties op locatie. Prototype In samenwerking met de Vereniging Achmea en architectenbureau Juli […]