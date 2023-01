VWS neemt advies over: geen coronaprik voor gezonde kinderen

Gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen geen coronaprik meer halen. Kinderen met een verhoogd medisch risico krijgen het vaccin nog wel aangeboden, zo heeft zorgminister Ernst Kuipers besloten. Hij neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over.

Vanaf 23 februari kunnen ouders van kinderen zonder verhoogd medisch risico – zonder doorverwijzing van een arts – geen afspraak meer maken voor vaccinatie, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer. Inmiddels geplande afspraken, ook die van na 23 februari, kunnen gewoon doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die al een afspraak hebben staan voor hun tweede vaccinatie. “Zij kunnen de basisserie gewoon afronden.” Een herhaalprik krijgen zij niet meer.

Kinderen met een verhoogd medisch risico kunnen zich nog steeds blijven vaccineren. Zij kunnen tevens een herhaalprik halen, ook als ze al een keer corona hebben gehad.

Ernstige aandoening

Sinds december 2021 kunnen alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik krijgen. De Gezondheidsraad vond dat toen een goed idee omdat een vaccin kan beschermen tegen MIS-C. Kinderen die voor het eerst besmet raken met corona lopen kans op deze zeldzame, maar ernstige aandoening.

Het gros van de kinderen heeft inmiddels corona gehad. Bij de nu dominante omikronvariant is het risico op MIS-C kleiner, stelde de Gezondheidsraad in zijn advies van 10 januari. Daarmee is een vaccinatie bij jonge kinderen van “beperkt” nut. (ANP)