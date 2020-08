VWS: Quarantaineplicht niet zomaar ingezet

Niet iedereen die in contact is geweest met een coronapatiënt, krijgt automatisch van hogerhand het bevel om dagenlang in quarantaine te gaan. Veel mensen die besmet zouden kunnen zijn, zonderen zichzelf al af, op eigen initiatief of na enig aandringen. Sommigen hebben wat aansporing nodig. De nieuwe quarantaineplicht is vooral bedoeld voor mensen bij wie ook dat niet helpt. Die geen voorzorgsmaatregelen nemen, terwijl ze een gevaar voor anderen zouden kunnen zijn. En de quarantaineplicht is ook een boodschap aan de samenleving, legt het ministerie van Volksgezondheid uit.