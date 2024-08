VWS start campagne over hulp bieden bij verward of onbegrepen gedrag

Het meldpunt is niet voor spoedsituaties, maar wel voor mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving met vertoning van verward of onbegrepen gedrag.

Moeilijke positie

Meestal vragen mensen die zelf verward of onbegrepen gedrag vertonen niet om hulp. Dit komt vaak door een opeenstapeling van problemen waardoor de grip op het leven weg is. Dit kan bijvoorbeeld komen door dementie, een verstandelijke beperking of psychische aandoeningen.

Maar ook problemen als schulden of dakloosheid kunnen een rol spelen. Personen die dit gedrag vertonen zorgen vaak voor overlast of onveiligheid in hun omgeving. Dit zorgt ervoor dat naasten in een moeilijke positie komen te staan.

Landelijk telefoonnummer

In veel gevallen is de politie de eerste ter plaatse, hoewel zij vaak niet de beste instantie zijn om toekomstige problemen te voorkomen. Door het landelijk meldnummer te bellen, worden signalen sneller op de juiste plek behandeld, waardoor hulp effectiever kan worden geboden. Deskundigen van het meldpunt bieden melders advies en praktische stappen om met de situatie om te gaan.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is een landelijk telefoonnummer dat naar een meldpunt in de buurt doorschakelt. De campagne is onderdeel van de aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag en is de komende weken te zien in supermarkten, huisartsenpraktijken, online, en te beluisteren op de radio.