‘VWS stelde zelf mondkapjesdeal met Van Lienden voor’

De transactie werd telefonisch goedgekeurd door topambtenaar Mark Frequin, die tijdelijk bij het ministerie van VWS werkte. Hij bevestigt aan de NOS dat het ministerie iedere transactie boven de 5 miljoen euro moest goedkeuren. Dit ging soms schriftelijk, maar ook mondeling of per appbericht.

Winst

Van Lienden kreeg in april vorig jaar 100,8 miljoen euro toegezegd van VWS om mondkapjes te kopen via zijn BV Relief Goods Alliance en stichting Hulptroepen Alliantie. In Nederland was toen een schreeuwend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Met de verkoop van mondkapjes zou Van Lienden naar eigen zeggen geen winst maken, maar uiteindelijk leverde de deal Van Lienden en zijn zakenpartners opgeteld 28 miljoen euro op.

Vrijwilligers

Afgelopen week riepen de vrijwilligers van de stichting Hulptroepen Alliantie de betrokken ondernemers op om de winst terug te storten. In een brief aan de Volkskrant schreven ze zich misleid, gemanipuleerd en voorgelogen te voelen over de hele gang van zaken rondom de mondkapjesdeal. (Skipr/ANP)