VWS stelt een directeur-generaal coronacrisis aan

Het ministerie vindt dat een extra directeur-generaal nodig is in de coronacrisis. Vossenaar gaat per direct aan de slag waar zij dus alleen het coronadossier oppakt. De andere DG Angelique Berg doet de andere onderwerpen.

Eerdere periode bij VWS

Vossenaar werkte eerder bij VWS als waarnemend directeur Langdurige Zorg, als plaatsvervangend directeur Zorg en als afdelingshoofd Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen.

In de laatste jaren was ze directeur MBO en plaatsvervangend DG bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was ze directeur Woon- en Leefomgeving en plaatsvervangend DG Wonen en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze heeft in het verleden Gezondheidswetenschappen, Bedrijfskunde en Nederlands Recht gestudeerd.