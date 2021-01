VWS stelt nieuwe directeur Covid-19 vaccinaties aan

Victor Sannes is per 15 februari aangesteld als directeur Covid-19 vaccinaties bij het ministerie van Volksgezondheid. Hij volgt in deze rol Ciska Scheidel op, die zich weer gaat richten op haar primaire functie van directeur Publieke Gezondheid.

Bij haar benoeming tot directeur Covid-19 vaccinaties begin december meldde VWS dat het een tijdelijke benoeming betrof. In het persbericht over de benoeming van Sannes laat VWS weten dat Scheidel als directeur Publieke Gezondheid “ruim een jaar bijna onafgebroken leiding heeft gegeven aan delen van de crisisaanpak”. Het was logisch dat zij uit hoofde van haar functie als directeur Publieke Gezondheid in beeld kwam om de vaccinatiecampagne op te zetten, aldus VWS.

De overdracht van dit deel van haar taken staat volgens VWS los van het moeilijke verloop van de vaccinatiecampagne. “Ciska is vanaf het begin zeven dagen in de week met de crisis bezig geweest”, laat een woordvoerder weten. “Dat is menselijk gezien niet vol te houden.”

Soepele overdracht

Opvolger Sannes is momenteel waarnemend directeur bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het ministerie van VWS. Om een soepele overdracht mogelijk te maken, sluit hij al op 1 februari aan bij het vaccinatieteam. Daar gaat hij samen werken met twee andere directeuren Covid-19 vaccinaties, in de de personen van Jaap van Delden en Ronald Jansen.

Sannes’ oude rol van directeur VGP wordt weer opgenomen door Charles Wijnker. Daarnaast neemt Wijnker het reguliere deel van het takenpakket van directeur-generaal Volksgezondheid Marjolijn Sonnema waar. Zij heeft deze taken tijdelijk opzij gezet zodat ze zich na haar aanstelling in juli volledig op de aanpak van Covid kon richten.