OVA-ruimte stijgt niet mee met loonstijging

Het ministerie van VWS heeft de OVA-ruimte voor dit jaar bepaald op 2,52 procent. Dat is fors minder dan vorig jaar en in 2018. Toen waren de percentages respectievelijk 3,42 procent en 2,96 procent.

De OVA-ruimte (Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling) is de vergoeding van de gestegen arbeidskosten (contractloon, werkgeverslasten en incidentele loonkosten). Die looninflatie moeten zorgverzekeraars betalen aan zorginstellingen als onderdeel van de tarieven die ze afspreken in hun contracten. De NZa verwerkt dit in de tarieven.

Stuk lager

De vergoeding van 2,52 procent is een stuk lager dan zorginstellingen vorig jaar in hun nieuwe cao’s hebben afgesproken. Zo heeft het ziekenhuispersoneel vanaf januari vijf procent meer salaris gekregen, plus een hogere onregelmatigheidstoeslag en nog een eenmalige bruto-uitkering van 1200 euro netto.

De OVA-ruimte wordt door het Centraal Planbureau (CPB) berekend op basis van een gemiddelde geschatte loonstijging voor heel Nederland. Het CPB doet die prognose op basis van de loonafspraken voor 2020. De toename van de salarissen in de zorg is dit jaar echter groter dan in de marktsector.

1,8 miljoen euro

Vorig jaar liet het middelgrote Dijklander Ziekenhuis (Hoorn, Purmerend) al weten dat de looneisen van de vakbonden hoog waren. Elke procent loonstijging boven de OVA-ruimte kost dit ziekenhuis 1,8 miljoen euro. De OVA-ruimte is een deel van de inflatie die wordt meegenomen in de tarieven die de NZa vaststelt – een ander deel is de indexatie voor de gestegen kosten van materialen.

Gehandicaptenzorg

Behalve in de ziekenhuiszorg is de 2,52 procent OVA-ruimte ook lager dan werkgevers en bonden afgelopen najaar overeenkwamen in de vvt en gehandicaptenzorg. Deze cao’s lijken qua loonsverbetering op elkaar: komende zomer krijgen werknemers er ongeveer 3,5 procent bij, plus een hogere eindejaarsuitkering van respectievelijk 0,9 en 1,3 procent.

Drie procent meer loon

De OVA-ruimte is ook lager dan de loonstijging in de ggz. Daar spraken partijen af om het personeel zowel per oktober 2019 als augustus dit jaar drie procent meer salaris te geven. Dit afgezien – net als bij de andere cao’s – voor betere onregelmatigheidsvergoedingen en hogere lonen voor stagiairs.

Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland laat zich niet uit of de nieuwe OVA-ruimte mee- of tegenvalt: “We hebben er kennis van genomen.”