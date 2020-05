VWS verlengt looptijd subsidieregeling InZicht

In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. De afgelopen anderhalf jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens.

Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling, aldus het ministerie van VWS. Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met een jaar verlengd tot eind 2022.

Twee modules

InZicht bestaat op dit moment uit twee modules: