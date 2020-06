VWS: zorgverzekeraars moeten faillissement zorgaanbieder opvangen

De faillissementen van de MC-ziekenhuizen voltrokken zich razendsnel. Door het gebrek aan financiële middelen trokken schuldeisers hun tijdelijke personeel terug, waardoor de zorg als een kaartenhuis in elkaar stortte. Tienduizenden patiënten van het Slotervaart ziekenhuis en IJsselmeerziekenhuis stonden min of meer op straat. De voorwaarden om veilige zorg te garanderen ontbraken. Er hebben zich weliswaar geen calamiteiten voorgedaan, maar er waren wel degelijk risico’s voor de patiëntveiligheid. Dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd, is vooral te danken aan de toewijding van zorgverleners. Dat was de kritische boodschap van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Ongecontroleerde faillissementen

Ongecontroleerde faillissementen mogen nooit meer voorkomen, stellen beide toezichthouders. De Onderzoeksraad en de IGJ doen een reeks voorstellen die een gecontroleerde afbouw en overdracht van zorg moeten waarborgen, met name op het gebied van zorgplicht en faillissementsrecht. In een Kamerbrief vertelt de minister voor Medische Zorg dat hij alle aanbevelingen wil overnemen. Ook de aanbevelingen van de commissie-Van Manen neemt hij ter harte.

Boedelkrediet zorgverzekeraars

Wat opvalt is dat Martin van Rijn, de minister voor Medische zorg, vooral een grotere rol ziet voor zorgverzekeraars. Een acuut gebrek aan financiële middelen mag in de ogen van VWS nooit reden zijn om de zorg acuut te stoppen. Bij het faillissement van de MC-ziekenhuizen draaide zorgverzekeraar Zilveren Kruis de geldkraan dicht, waardoor de ziekenhuizen geen rekeningen meer konden betalen. Om de curator voldoende financiële middelen te geven, zou de overheid voor een vangnet kunnen zorgen. Maar die oplossing verhoudt zich volgens Van Rijn niet met de Zorgverzekeringswet, waar iedere zorgverlener verantwoordelijk is voor zijn eigen verzekerden. VWS wil daarom dat zorgverzekeraars samen een boedelkrediet garanderen. Daarmee kan de curator de noodzakelijke lopende uitgaven doen, zodat de zorg door kan gaan. Zorgverzekeraars hebben zich volgens de minister bereid getoond om nadere afspraken te maken over een gedeeld boedelkrediet.

VWS en geld

Het ministerie kan in ‘heel uitzonderlijke gevallen’ ook zelf financieel bijdragen. Dat is het geval als de continuïteit van cruciale zorg in het geding is of als er acute risico’s dreigen voor de kwaliteit en veiligheid voor de patiëntenzorg. VWS komt met geld over de brug als de betrokken partijen de problemen niet redelijkerwijs zelf kunnen oplossen. Wel moeten alle betrokken partijen zich financieel committeren aan een reddingsplan en een serieuze bijdrage leveren. Opvallend is dat VWS ook wil kijken naar de aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders, als een reddingsplan is gericht op voortzetting van een zorginstelling.

Lees verder hoe VWS ongecontroleerde faillissementen wil voorkomen met een stille bewindvoerder. Ook wil de minister de zorgplicht van verzekeraars nader omschrijven en een speciale opleiding voor curatoren in de zorg.