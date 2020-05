VZVZ en Alphatron tekenen contract voor beeldportaal

Het platform voor zorgcommunicatie VZVZ en het medische ICT-bedrijf Alphatron Medical hebben een contract gesloten over het leveren van beeldportaal Twiin.

Bij het ondertekenen van het contract ontving VZVZ-bestuursvoorzitter Adriaan Blankenstein een symbolische laatste dvd van Harald Verloop, CEO van Alphatron. Dat maakt het doel van de samenwerking duidelijk: definitief een einde maken aan het uitwisselen van radiologiebeelden en –verslagen via dvd’s. In plaats daarvan kunnen de gegevens via Twiin overgedragen worden.

Belangrijke stap

Het tekenen van het contract is een laatste belangrijke stap voor de eerste ziekenhuizen op het portaal worden aangesloten. Dat gebeurt naar verwachting binnen enkele weken. Voor het einde van het jaar zou de dvd voor goed tot het verleden moeten behoren.