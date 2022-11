Wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien

De lijst met ouderen en zieken die wachten op een plek in het verpleeghuis groeit: ruim 21.000 mensen in Nederland wachten op 24-uurszorg, blijkt uit cijfers van ActiZ.

Nieuwsuur zegt dat door personeelsproblemen niet alle verpleeghuizenplekken ingevuld kunnen worden met bewoners. Daarbij speelt mee dat een deel van het zorgpersoneel ook met pensioen gaat.

“Met 30 procent minder personeel zullen we in de toekomst dezelfde groep en zelfs nog meer ouderen intensieve zorg moeten bieden”, zegt Mireille de Wee, bestuurder van ActiZ. Vorige maand liet minister Helder (Ouderenzorg) in een Kamerdebat weten bijbouwen van verpleeghuizen niet als oplossing te zien, vanwege het personeelstekort. (ANP)