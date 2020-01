Wachttijden in de ziekenhuiszorg lopen op

Personeelstekorten laten de wachttijden in de ziekenhuiszorg oplopen. Bij specialismen als oogheelkunde en de maag-, darm- en leverarts moesten patiënten in 2019 gemiddeld al ruim zeven weken wachten op een eerste afspraak, twee weken langer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstelling Mediquest, meldt De Telegraaf.