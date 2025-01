Wachttijden ziekenhuizen weer langer

De wachttijden voor operaties in het ziekenhuis overschrijden veelal de treeknorm, de maximaal aanvaardbare periode van zeven weken. Ook voor de meeste polikliniekbezoeken wordt de treeknorm, van 4 weken, overschreden. Dat blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy .

Beeld: Getty Images/iStock

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy heeft de huidige wachttijden van de Nederlandse ziekenhuizen vergeleken met de wachttijden van vorig jaar om te zien of er een inhaalslag heeft plaatsgevonden. De wachttijden waren toen ook al lang.

Treeknormen overschreden

Uit de analyse van de huidige wachttijden blijkt dat de gemiddelde wachttijden van de geanalyseerde operaties veelal de Treeknorm overschrijden. Alleen bij de operatieve behandeling van prostaatcarcinoom bedraagt de gemiddelde wachttijd in Nederland minder dan 7 weken. Vooral bij de minder-spoedeisende operaties bij staar, heupvervanging en knievervanging ligt de gemiddelde wachttijd een stuk hoger dan de Treeknorm.

Wachttijden gestegen

Wanneer de huidige wachttijden van de geanalyseerde operaties worden vergeleken met de wachttijden van vorig jaar, blijkt dat de wachttijden voor met name een totale heup- en knievervanging zijn gestegen, met gemiddeld respectievelijk 17 procent en 13 procent.

De gemiddeld wachttijd voor een galblaasverwijdering in een Nederlands ziekenhuis is juist sterk gedaald, met ongeveer 30 procent.

Polikliniek

De gemiddelde wachttijd voor een polikliniekbezoek is alleen voor de specialismen oogheelkunde, reumatologie en urologie afgenomen. Bij alle andere onderzochte specialismen was sprake van een toename ten opzichte van vorig jaar.

Voor een eerste polikliniekbezoek geldt een Treeknorm van 4 weken. Bij veel van de geanalyseerde specialismen is deze norm gemiddeld in Nederland niet gehaald eind november 2024. Alleen bij de specialismen chirurgie en orthopedie ligt de gemiddelde wachttijd onder de Treeknorm.

Specialismen waar de gemiddelde wachttijd ver boven de Treeknorm ligt, zijn gynaecologie, neurologie, oogheelkunde en urologie.

Provincies

De wachttijden in regio’s Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe) en Oost (provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland) liggen gemiddeld veelal iets hoger en in de regio’s West (provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en Zuid (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) iets lager dan het gemiddelde in Nederland, aldus Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.