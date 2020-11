Webinar: hoe krijg je preventieprojecten van de grond?

Voorkomen is beter dan genezen: daar is iedereen het over eens. Dat kan door te investeren in preventie en in een gezonde leefstijl. Hoe je dat in de praktijk kunt brengen, vertellen twee ervaringsdeskundigen aan hoofdredacteur/uitgever Simon Broersma van Skipr in het webinar ‘Gezondheid voorop’: Daan Bultje (directeur Stichting Healthy Ageing Network) en Rosanne Warmerdam (co-founder HealthBlocks & The Pando Network).

In de praktijk blijken preventieprojecten niet eenvoudig te realiseren, maar Warmerdam en Bultje geven handige adviezen. Warderdam is betrokken bij een preventieproject in Hillegom. Haar eerste tip: “Zorg dat je plannen de gebruikers bereiken”. Marketing is dus belangrijk. Bultje zoekt het liefst contact met de burger in bijvoorbeeld een buurthuis: “Daar haal je kennis en inspiratie uit.”

Makkelijker maken

Beide projectleiders geven in dit webinar kennis en voorbeelden over hoe zij het hebben georganiseerd, op veel verschillende plekken en met een breed netwerk. Op een laagdrempelig niveau. Doel van Warmerdam is in Hillegom: “Een gezonde keuze makkelijker maken”. Bijvoorbeeld door met een sportschool ‘balkongym’ te beginnen in oudereninstellingen. De filmpjes gingen viraal in de bloembollenstad, zodat het balkongymmen steeds populairder wordt.

Bultje trok met ‘De Gezonde Huiskamer’, een camper, bekijks in Noord-Nederland. Hij zette die bijvoorbeeld naast een buurthuis: “Iedereen kan er binnenlopen. Ze kunnen een leefstijlcheck krijgen. Ik raak er met mensen in gesprek. Ze krijgen de gelegenheid om te vertellen over bijvoorbeeld hun rookgedrag. Je hoort dat ze eigenlijk ook wel weten dat ze na het eten een koekje teveel eten.”

Hoe begin je met preventie?

Bultje en Warmerdam vertellen in het webinar ‘Gezondheid voorop’ ook over de realisering van projecten samen met zorginstellingen, burgers, gemeenten en zorgverzekeraars. Want samenwerking is key, zeggen ze. En vooral: hoe begin je met preventie in je gemeente? Daarover zegt Warmerdam onder meer: “Dat is de code die je moet kraken: we weten wel hoe iemand zijn leefstijl moet verbeteren, maar hoe maak je dat leuk en makkelijk in de praktijk?”

