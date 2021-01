Website ggz schept orde in woud van mentale gezondheidsapps

Twee grote organisaties in de psychische gezondheidszorg zijn een website begonnen waarop ze de kwaliteit beoordelen van apps die zijn bedoeld om de mentale gezondheid te bevorderen. Daarvan bestaan er inmiddels duizenden, van apps die mensen helpen te ontspannen of beter te slapen tot apps die mensen helpen hun dag structuur te geven of om te gaan met angstklachten.

“Tussen al die apps een geschikte vinden is behoorlijk lastig”, aldus de makers van de site www.ggzappwijzer.nl.

De website is een initiatief van De Nederlandse ggz en MIND. Er staan beoordelingen op van tientallen veelgebruikte mentale gezondheidsapps. Bij de beoordeling is gekeken naar betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Dat is niet alleen handig voor gebruikers, maar ook voor behandelaren, denken de organisaties.

Laagdrempelig

Apps bieden “extra mogelijkheden voor mensen om laagdrempelig en in eigen regie te werken aan een betere psychische gezondheid”, zegt projectleider Rimmert Brandsma van MIND. Zeker in deze coronatijd hebben veel mensen daar behoefte aan.

Voor de beoordelingen hebben de Nederlandse organisaties samengewerkt met het Britse bedrijf Orcha, dat is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsapps. “De door hen als best beoordeelde apps krijgen een plaats in de wijzer.” Ook de tien apps die in de Nederlandse ggz het meest worden gebruikt zijn op de site geplaatst. Ze zijn ook getest door ervaringsdeskundigen en zorgverleners.

Duw door corona

Psychiater Yvette Roke was als tester betrokken bij de ontwikkeling. “Door corona hebben we een enorme duw richting online behandelen gekregen”, zegt ze. “Juist voor behandelaren die het ingewikkeld vinden of niet weten welke app geschikt is, kan de ggz-appwijzer een handig hulpmiddel zijn.”

De organisaties vinden apps nuttig en waardevol, maar ze benadrukken tegelijkertijd dat mensen met aanhoudende psychische klachten “vooral contact moeten opnemen met een huisarts of behandelaar”. (ANP)