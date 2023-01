Website UMCG ligt plat door cyberaanval, zorg gaat door

Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met bezoekers, die allemaal tegelijk op het doelwit worden afgestuurd. Vaak gebeurt dat met gekaapte apparaten. Door de aanval wordt de site of de server onbereikbaar. “Het is dus wel erg vervelend dat mensen geen informatie kunnen opzoeken op onze website”, vindt de woordvoerster. “Ook moeten we wat administratieve processen anders uitvoeren.”

Aanvalsgolven

Wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval weet het ziekenhuis niet. Het lijkt volgens de woordvoerster alsof de ddos-aanval in golven gaat. “Soms houdt het even op, en dan begint het weer. Op dit moment is het even rustig, maar we weten niet of het nu dus ook echt stopt.”

De website met de medische dossiers van UMCG-patiënten is volgens het ziekenhuis niet aangetast. Patiënten kunnen daardoor nog steeds hun ziektegeschiedenis, operaties, medicijnen en afspraken inzien. (ANP)