Weer huiszoeking en aanhouding voor fraude met subsidie Coronabanen in de Zorg

Meerdere woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht in een onderzoek naar fraude met coronasubsidie. Ook is afgelopen woensdag een 60-jarige man aangehouden, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie vrijdag.

Het gaat om de subsidie Coronabanen in de Zorg. Deze COZO was bedoeld om tijdelijk ondersteunend personeel in dienst te nemen om zorgpersoneel te ontlasten bij grote drukte. Eerder waren er ook al aanhoudingen wegens mogelijke fraude met deze subsidie.

In de gemeenten Manderveen (Overijssel), Rotterdam, Utrecht en Amsterdam zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht. Hierbij zijn onder meer administratie, laptops en telefoons in beslag genomen, net als een Rolex, contant geld en cryptovaluta.

De aangehouden man is vermoedelijk als accountant betrokken bij een aantal zorgondernemingen waarvoor in 2021 COZO is aangevraagd. Een subsidiebedrag van miljoenen is hierop uitgekeerd. “Het vermoeden is dat het geld niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt voor het inhuren van tijdelijk extra ondersteunend personeel”, aldus de Arbeidsinspectie.

De afgelopen maanden werden in andere zaken rond fraude met COZO-gelden al zeven mensen aangehouden. De Arbeidsinspectie verwacht meer aanhoudingen. (ANP)