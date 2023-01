Weil voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hans de Jong, voorzitter raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt dat Weil resultaatgericht is “vanuit een helder, breed gedragen plan”. De Jong: “Het belang van patiënten en medewerkers stelt zij daarbij voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat Weil betrokken en kundig leiding zal geven aan het volgende hoofdstuk van onze strategie die gericht is op gezondheidswelzijn.”

Weil stelt dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de ziekenhuiszorg in Nederland een “voortrekkersrol” heeft. “Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken in het netwerk en de digitalisering van de zorg. Dat het JBZ al langere tijd bezig is met deze en andere thema’s van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), biedt kansen voor versnelling.”

Weil is bedrijfskundige was werkzaam bij onder meer de NS (hoofd Financiën), McKinsey (consultant) en Nike (diverse functies in financiën en strategie in Europa). In 2007 maakte zij de overstap naar de zorg. Zo werd ze in 2016 voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis. Ze is onder andere lid van de raad van toezicht bij de Rijksuniversiteit Groningen.