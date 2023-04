Weinig gebruik van zorgtechnologie in de ouderenzorg

Van verschillende technische snufjes is wetenschappelijk bewezen dat ze het zorgpersoneel tijd besparen of zorgen dat ouderen zichzelf beter kunnen redden. “Er mag wel een versnelling bij. Nu is de inzet van zorgtechnologie nog te afhankelijk van personen binnen een zorgorganisatie die enthousiast zijn”, zegt CZ-zorginkoper Bram Visschers tegen het AD.

Gemiddeld drie zorgtechnologieën

Met digitale medicijndoosjes of slimme sensors in luiers hoeven ouderen niet meer op een wijkverpleegkundige te wachten. Toch gebruiken ouderen deze technische snufjes slechts mondjesmaat.

Uit onderzoek van zorgkantoor CZ onder 121 zorgaanbieders in het zuidelijke deel van het land blijkt dat verpleeghuis- en thuiszorginstellingen gemiddeld een kleine drie bewezen zorgtechnologieën gebruiken. Het vaakst gebruiken ze sensoren om bijvoorbeeld te zien of cliënten uit bed komen en medicijndispensers die ouderen waarschuwen als ze hun medicijnen moeten innemen.

Uit onderzoek van Vilans blijkt dat met medicijndispensers 22 minuten zorg per cliënt per dag bespaard kan worden. Een heupairbag, die breuken bij valpartijen voorkomt, kan 16 minuten besparen. En met slim incontinentiemateriaal, waarbij sensoren aangeven of iemand verschoond moet worden, zijn 1900 voltijdbanen per jaar minder nodig.

Digitaal loket

Het kabinet ziet technologie als een van de manieren om de zorg voor het groeiende aantal ouderen overeind te houden. De vraag naar zorg groeit hard, maar er komt niet snel meer zorgpersoneel bij. Volgens Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, snijdt het mes aan twee kanten: het zorgpersoneel kan tijd besparen én ouderen blijven langer zelfstandig.

Het ministerie van VWS denkt dat er meer plekken moeten komen waar mensen hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. “Voor sommige mensen is het fijn om technologie eerst even uit te proberen, zodat ze kunnen ervaren of het past bij hun situatie’’, zegt een woordvoerder.

Om de zorgaanbieders een handje te helpen, werkt Zorgverzekeraars Nederland aan een digitaal loket. Daar komt informatie over welke technologieën écht werken en wat die zorgorganisaties opleveren.

Ambitie omhoog

Volgens een woordvoerder van Menzis zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van technologische zorg. Van de verzekerden met wijkverpleging bij Menzis kreeg vorig jaar 3,3 procent ‘een vorm van thuiszorgtechnologie’. Menzis laat in het AD weten dat dat volgend jaar meer moeten zijn. “De ambitie kan omhoog, voor iedere zorgaanbieder moet 10 procent haalbaar zijn”, zegt een woordvoerder.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het vooral voor kleine zorgaanbieders lastig meer technologie in te zetten. Zij hebben vaak onvoldoende geld, bestuurlijke visie en mankracht om te innoveren. De toezichthouder vindt dat zorgkantoren deze zorgaanbieders moeten helpen door ervaringen te delen en afspraken te maken over de vergoeding.