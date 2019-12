Werkdruk op SEH blijkt moeilijk te verlagen: ‘betrek de medewerker’

IZZ gaf de Universiteit Leiden opdracht om onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de SEH. Maar liefst 19 ziekenhuizen deden vanaf 2017 mee aan het onderzoek. In 2018 sloten nog eens 9 ziekenhuizen aan. Uiteindelijk zijn 15 SEH’s drie jaar lang gevolgd in hun strijd tegen de psychosociale belasting van het werk.

De deelnemende ziekenhuizen ondernamen in totaal 358 initiatieven om de psychosociale belasting aan te pakken. 113 bestonden uit voorbereidende acties, zoals het opstarten van een werkgroep, bijhouden patiëntenstromen en verder onderzoek naar bepaalde knelpunten. De ziekenhuizen ondernamen daarnaast 245 interventies, zoals het aannemen van meer personeel, het instellen bedrijfsopvang en het invoeren zelfroosteren.

Burnout

Ondanks verbeteringen in de omstandigheden is er na drie jaar nog geen sprake van een zichtbare verbetering in gezondheid en welbevinden van SEH-medewerkers. Het is een van de conclusies uit de eindrapportage van het onderzoek. Gemiddeld genomen is er sprake van een toename van burn-outklachten. In de eindmeting scoort ruim 40 procent van de medewerkers (zeer) hoog op emotionele uitputting. Het aantal medewerkers met slaapklachten is over de gehele linie gestegen.

“Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een positief effect van de interventies op de gezondheid is de tijdspanne”, verklaart IZZ. “De periode tussen de inzet van interventies en de eindmeting is erg kort. Voor zichtbare effecten op gezondheid is meer tijd nodig. Dat blijkt ook uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken van IZZ.”

Niet genoeg tijd voor zorg

Op het gebied van werkeisen laten de deelnemende SEH’s gemiddeld genomen wel een afname zien. De werkdruk en emotioneel belastende situaties zijn in ongeveer de helft van de ziekenhuizen afgenomen. Dat laat onverlet dat bij de eindmeting nog steeds meer dan de helft van de medewerkers aangeeft dat zij niet genoeg tijd hebben om goede zorg te verlenen aan patiënten.

“Deelnemende ziekenhuizen zoeken naar creatieve oplossingen om de werkdruk terug te dringen. Het aanbod aan gediplomeerde SEH-verpleegkundigen is beperkt, dus richten ziekenhuizen hun pijlen op algemeen verpleegkundigen, bachelor medisch hulpverleners en vrijwilligers. Zij kunnen hun SEH-collega’s op allerlei manieren ontlasten.”

Grote verschillen tussen SEH’s

Tussen de deelnemende SEH’s blijken grote verschillen te bestaan als het gaat om de zogeheten hulpbronnen. Hulpbronnen zijn de factoren die medewerkers helpen om met de eisen van het werk om te gaan. Het kan gaan om de mate waarop zij op aspecten als autonomie, sociale steun en ontwikkelingsmogelijkheden veranderen.

Gemiddeld genomen zijn de ziekenhuizen vooruitgegaan op de belangrijkste knelpunten uit 2017: autonomie (beslissingsruimte), personeelsbezetting en herstel tijdens werk. Sommige ziekenhuizen zien een achteruitgang op bepaalde aspecten waar collega-ziekenhuizen juist positief scoren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij sociale steun leidinggevende en hersteltijd op het werk.

Nieuwe manager

“Soms is er een praktische verklaring voor de bevinding dat medewerkers meer sociale steun van hun leidinggevende ervaren”, stelt IZZ. “Er is een nieuwe manager aangetreden. Maar er zijn ook leidinggevenden die hun gedrag en werkwijze hebben aangepast, niet zelden naar aanleiding van de startmeting in 2017. Pauzes? Daar kwamen de meeste SEH-medewerkers in 2017 niet aan toe. De SEH’s die het belang van pauzes bespreekbaar hebben gemaakt en hiervoor faciliteiten hebben getroffen, scoren inmiddels veel beter op herstelmogelijkheden.”

In gesprek

Positief is dat het organisatieklimaat en de werkfactoren bij veel SEH’s zijn verbeterd door de interventies. Daarbij is ook het proces waarlangs interventies worden geïmplementeerd gemiddeld genomen verbeterd: er is een betere communicatie met medewerkers, ze worden eerder en vaker betrokken, en de veranderbereidheid neemt toe.

“Heerste in 2017 op veel SEH’s nog een organisatieklimaat met weinig aandacht voor psychosociale belasting, anno 2019 is de situatie in veel ziekenhuizen gekanteld. In gesprek gaan met medewerkers over ervaren knelpunten en manieren om deze aan te pakken wérkt”, concludeert IZZ. “In organisaties met een gunstig organisatieklimaat is er op alle niveaus van de organisatie (bestuur, management, leidinggevenden en team) oog voor PSA. Zij ondernemen actie om deze PSA zo veel mogelijk te reduceren en betrekken medewerkers actief bij de aanpak van de gesignaleerde problematiek.”

Uit de praktijk

Op veel spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) kampen medewerkers met psychosociale arbeidsbelasting. De SEH van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vormt hierop geen uitzondering. De afdeling doet veel om deze belasting aan te pakken. Dat vraagt wel om een cultuuromslag: naar een actievere houding van de medewerkers.

De hoge psychosociale arbeidsbelasting op de SEH van het LUMC werd geagendeerd door het onderzoek van IZZ en Universiteit Leiden. Een serie van interventies volgde, waaronder zelfroosteren. Neely van Os, manager Spoedeisende Eerste Hulp: “Sinds een jaar vullen medewerkers zelf in wanneer ze willen werken. Zo hebben ze meer grip op hun werk- en privéagenda. Zelf invloed hebben, dat maakt dat de arbeidsbelasting als minder hoog ervaren wordt. Ja, ik denk wel dat het team nu weerbaarder is.”

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een van de deelnemers aan het onderzoeksproject naar de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH. Een van de redenen voor het Catharina om deel te nemen was het kunnen vergelijken van de eigen situatie met andere ziekenhuizen. Marieke van Schijndel, afdelingsmanager Spoedeisende Hulp en Gipskamers: ‘Het project bood ons ook de kans om van andere SEH’s te leren.’

Dat het project op de SEH het Catharina iets heeft opgeleverd, weet Van Schijndel zeker. ‘We plukken nu de vruchten van de extra aandacht die we aan medewerkers besteden. Ons ziekteverzuim is enorm gedaald, en mensen vinden het prettig werken. De draagkracht van medewerkers is toegenomen terwijl de werkdruk vrijwel hetzelfde is gebleven. Ze voelen zich gehoord en weten dat ook hun eigen ideeën opgepakt worden. Dit project is bij de SEH begonnen, maar is inmiddels breed in het hele ziekenhuis opgepakt.’

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt sinds een aantal maanden volgens een zone-indeling. Hierbij worden verpleegkundigen gekoppeld aan kamers in plaats van aan patiënten. Dit is slechts een van de nieuwe maatregelen waar het ziekenhuis mee werkt om psychosociale arbeidsbelasting van verpleegkundigen tegen te gaan.

Femke Frings, afdelingsmanager Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Gelderse Vallei: “De verpleegkundigen hebben nu als het ware hun eigen winkeltje waar ze zich direct verantwoordelijk voor voelen. Dat was even wennen in het begin, maar nu is dit al het normale werken geworden.”

De positieve gevolgen van werken volgens een zone-indeling zijn inmiddels goed merkbaar. Frings: “Nu we onze verpleegkundigen op de SEH koppelen aan kamers in plaats van aan patiënten zorgt dit voor meer overzicht en dus ook voor meer rust. We zagen dat verpleegkundigen onnodig belast werden met de verdeling van patiënten over kamers die soms wel 50 meter uit elkaar lagen. Dan verlies je tijdens piekdrukte makkelijk het overzicht. Ook ondersteuning in de werkzaamheden door afdelingsassistenten overdag en ’s avonds, 7 dagen per week, levert hierin een belangrijke bijdrage.”