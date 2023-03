Werkdruk ziekenhuizen stijgt naar niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hiermee stijgt het percentage weer naar het niveau van voor de coronapandemie. In het vierde kwartaal van 2021 vond 53,4 procent van de medewerkers van de ziekenhuizen de werkdruk te hoog. In 2020 en 2021 lag dat percentage lager: tussen ruim 44 procent en ruim 46 procent.

Tevreden

Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt dat driekwart van de werknemers in de ziekenhuizen tevreden of zeer tevreden was met het werk dat ze doen. Dit is wel gedaald. Zo lag dit percentage in het tweede kwartaal van 2021 op 80 procent.

Salaris

Ongeveer een kwart (25 procent) van de ziekenhuiswerknemers en werknemers in overige medische specialistische zorg vond eind 2021 (de laatst beschikbare cijfers) dat zij voldoende betaald krijgen voor het werk dat zij doen. Dit is lager dan in 2019, de periode voor corona.

Onder 35 jaar minder tevreden

Werknemers jonger dan 35 jaar zijn gemiddeld genomen iets minder tevreden over hun loon dan degenen van 35 jaar en ouder. Bij werknemers die in hun beroep te maken hebben met patiënten of cliënten is de tevredenheid over het salaris minder dan bij collega’s die dat contact niet hebben. Deze verschillen zijn overigens niet specifiek voor het personeel in de ziekenhuizen, maar gelden ook voor de bedrijfstak in zijn geheel.