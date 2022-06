Werken zonder zorgachtergrond bij KwadrantGroep

KwadrantGroep heeft met succes mensen zonder zorgachtergrond ingeschakeld die toch werk kunnen doen. Negentien mensen ondersteunen als zorghulp sinds januari in Smallingerland thuiszorgteams.

Zorghulp is een nieuwe functie bij KwadrantGroep. Ze nemen laagcomplexe taken over van gediplomeerde zorgprofessionals (verzorgenden IG en verpleegkundigen), zoals ondersteuning bij het wassen, aankleden en het aan- en uittrekken van steunkousen. Zo ontstaat ruimte bij de reguliere thuiszorgteams, waardoor ze complexere zorg kunnen blijven leveren.

Meer pilots

Zorghulpen vormen hiermee een van de antwoorden op het arbeidsmarktvraagstuk, aldus de organisatie. Na een evaluatie bleek de pilot in Smallingerland succesvol. Daarom start KwadrantGroep deze maand een pilot met de inzet van zorghulpen in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf.

“Door de inzet van medewerkers zonder zorgopleiding is een nieuw arbeidsmarktpotentieel aangeboord”, meent de organisatie. “Absoluut interessant voor andere zorgaanbieders. We delen graag onze opgedane kennis en ervaring en kunnen meer vertellen over de benodigde randvoorwaarden.”