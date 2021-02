Werkgevers en bonden jeugdzorg willen meer thuiswerken, looneis 5%

De vakbonden FNV, CNV en FBZ willen dat werknemers meer zeggenschap krijgen over de verdeling werk-privé. Werkgevers in de jeugdzorg erkennen dat en bieden aan dat werknemers meer thuis kunnen werken. Dat mag buiten kantooruren plaatsvinden. Maar de werkgevers willen dat niet vastleggen in een regeling.

Dat blijkt uit brieven die de bonden en de werkgevers van Jeugdzorg Nederland elkaar de afgelopen dagen hebben gestuurd in de aanloop naar het eerste onderhandelingsgesprek voor een nieuwe cao. Die gesprekken beginnen vandaag.

De bonden willen dat werknemers meer te zeggen krijgen over de verdeling en inrichting van hun werk, zoals thuiswerken, roostering, onregelmatige inzet en de balans tussen werk en privé. Ze willen die rechten opnemen in de nieuwe cao. Daarin zou een verplichting moeten komen van werkgevers om de benodigde faciliteiten te geven en een vergoeding voor onkosten van minimaal 2 euro per dag.

Hierin lijken de werkgevers deels mee te gaan. “Er moet ruimte zijn om ‘oud’ en ‘nieuw’ werken op elkaar aan te laten sluiten”, schrijft het onderhandelingsteam aan de vakbonden: “Daarmee ontstaan voor werknemers meer mogelijkheden om werk en privé beter op elkaar aan te laten sluiten. Kantoortijden zouden niet meer leidend moeten zijn.”

Minimaal 200 euro

De bonden hebben een looneis neergelegd van 5 procent voor de nieuwe cao voor de jeugdzorg. Die cao zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar moeten gelden. Ongeacht de 5 procent, zou iedereen in de jeugdzorg er minimaal netto 200 euro op vooruit moeten gaan dit jaar, vinden de bonden. Verder willen ze een tijdelijke compensatie als het inkomen terugloopt door afbouw van de onregelmatigheidstoeslag en die toeslag zou moeten worden meegenomen in de berekening van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.

Cao als kader

De werkgevers willen minder gedetailleerde afspraken in de nieuwe cao – het zou slechts een kader moeten zijn. “Steeds meer ontstaat bij werkgevers de behoefte binnen de eigen (financiële) mogelijkheden en toegespitst op de eigen organisatie en de individuele wensen van medewerkers maatwerkafspraken te maken”, schrijft Jeugdzorg Nederland: “Daarmee kan de beperkte financiële ruimte bij organisaties zo effectief mogelijk worden benut.” Met deze cao-nieuwe stijl in de hand zou de werkgever met de OR nadere ‘maatwerk’-afspraken moeten maken.

De bonden zijn tegen dit plan: “De werkgevers willen de jeugdzorg versnipperen door minder arbeidsvoorwaarden centraal in de cao te willen regelen. Hierbij lijken vooral geld en de wensen van gemeenten leidend te zijn. Dit leidt tot het maken van verschillende afspraken met OR’en. Met het risico op versnippering van en concurrentie op arbeidsvoorwaarden en een spiraal naar beneden.”

Ontevreden

De bonden zijn ontevreden over de inzet van de werkgevers: “Het cao-voorstel bevat vooral veel verslechteringen,” zegt FNV-bestuurder voor de jeugdzorg, Maaike van der Aar: “Door corona zou je denken dat we geleerd hebben wat cruciale beroepen zijn. Zeker met de druk op kinderen en jongeren in deze tijd wordt wederom duidelijk dat jeugdzorg niet uit onze maatschappij weg te denken is. Dat betekent wel dat we jeugdzorgwerkers moeten herwaarderen als we ze willen behouden voor dit mooie, maar ook zware beroep.”