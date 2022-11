Werkgeversvereniging Fysiotherapie: tarieven zijn niet kostendekkend

De tarieven die zorgverzekeraars in 2023 willen hanteren voor fysiotherapie zullen voor de meeste praktijken niet kostendekkend zijn. Dat stelt de Werkgeversvereniging Fysiotherapie na een peiling onder haar leden.

In de enquête zijn de verschillende tariefgroepen voor fysiotherapie meegenomen, A, B en C. Voor alle drie de groepen geeft slechts een zeer kleine minderheid van de respondenten aan dat deze kostendekkend zouden zijn. Het ging om respectievelijk, 2 procent, 1,6 procent en 1 procent van de respondenten.

Extra tariefsverhoging niet genoeg

De ledenpeiling is in het leven geroepen naar aanleiding van de bekendmaking van de tarieven voor fysiotherapie door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Zorg en Zekerheid heeft bekendgemaakt het tarief met 5,1 procent te verhogen in plaats van de eerder aangekondigde 3,4 procent. Daarnaast biedt de verzekeraar praktijken die het voornemen hebben samen te werken een hoger tarief en wordt de tekentermijn verlengd van 1 naar 15 november.

De fysiotherapeuten stellen echter dat ook de extra tariefsverhoging niet genoeg zal zijn. Beroepsvereniging KNGF liet eerder al weten dat – op basis van de prijsindexcijfers van de NZa en de parameters in de fysiotherapie – moet worden uitgegaan van een stijging met minimaal de prijsindex, zo’n 7 procent.

Zorginfarct

Praktijkhouders geven volgens de werkgeversvereniging massaal aan het hoofd niet meer boven water te kunnen houden. Een deel zou nu al aangeven noodgedwongen de deuren te moeten sluiten. “Er is een potentieel zorginfarct met verstrekkende gevolgen voor de hele zorg in de maak”, concludeert Daan Spanjersberg, voorzitter Werkgeversvereniging Fysiotherapie.