Werkloze stewardessen gaan naar ouderenzorg

Werkloze stewardessen worden omgeschoold naar medewerkers in de ouderenzorg. Datzelfde geldt voor mensen die werkloos zijn geworden in de horeca en bij reisbureaus.

Zorgbestuurders Conny Helder en Jacqueline Joppe zeggen in een interview met BN DeStem dat voor hen speciale omscholingsprogramma’s worden ontwikkeld. “Heel veel stewardessen hebben een zorgachtergrond”, aldus Joppe, bestuurder van de Brabantse zorgorganisatie Elde Maasduinen.

Tijdelijk geen werk

Voor KLM-medewerkers zijn twee opleidingstrajecten ontwikkeld door ActiZ: één voor werknemers die tijdelijk bij KLM geen werk hebben en voor enkele maanden worden uitgeleend. Een ander traject is voor KLM’ers die overwegen definitief over te stappen naar de zorg. Die kunnen bijvoorbeeld eerst proefdraaien in een oudereninstelling.

Voor beide trajecten hebben zich tot nu toe ongeveer 175 mensen aangemeld. “De coronacrisis zorgde voor een toestroom van medewerkers”, zegt Helder, bestuurder bij zorgorganisatie tanteLouise en ActiZ in een interview met BN DeStem: “Zij-instromers, en ook een actieve schil van recent gepensioneerden, die in de coronacrisis bleven doorwerken. Maar dat is geen structurele oplossing”.

Bekende route

Dat stewardessen voor de zorg kiezen verbaast Helder niet: “Het is echt een bekende route dat mensen na een zorgopleiding iets anders gaan doen, maar nu weer terug willen komen. En hoe wrang ook, als het slechter gaat met de economie, gaan mensen meer werken. Soms ook omdat partners hun baan verliezen.”