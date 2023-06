Werkstudenten bezorgen barende vrouwen ziekenhuisbed

Werkstudenten gaan verloskundigen in Amsterdam uit de brand helpen. Ze gaan bellen om beschikbare ziekenhuisbedden voor vrouwen die op het punt staan om te bevallen, zodat de verloskundigen zelf niet meer hoeven te telefoneren en meer tijd voor ander werk overhouden. De proef is donderdag begonnen, aldus een woordvoerster van Ambulance Amsterdam na een bericht van Het Parool.

In Amsterdam worden gemiddeld een kleine dertig kinderen per dag geboren. Het rondbellen kost vaak erg veel tijd. Er is voor de proef speciaal gekozen voor de komende periode waarin er door vakanties minder verloskundigen beschikbaar zijn.

Speciaal nummer

Een verloskundige belt nu via een speciaal nummer naar een werkstudent, die een korte cursus heeft doorlopen. Als die een bed heeft opgespoord in stad of omgeving, meldt die dat weer bij de verloskundige, waarop de reis naar het hospitaal kan worden ondernomen.

Het experiment van vier maanden is een zaak van Ambulance Amsterdam en verschillende ziekenhuizen. De studenten, die heel verschillende studies doen die niets met zorg te maken hebben, zijn betrokken via een uitzendbureau. (ANP)