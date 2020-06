Werkzoekende wil graag zorgopleiding volgen

Slechts 3 procent geeft aan geen tijd te willen steken in een opleiding. Eén en ander komt naar voren uit een peiling van marktonderzoeksbureau DirectResearch. Het onderzoek geeft tevens aan dat werkzoekenden gevoelig zijn voor prikkels als een startbonus, extra vakantiedagen en een betaalde opleiding.

Waardering

Ook de waardering voor het werken in de zorg is onder potentiële werkzoekenden groot. Met een 8,3 is de waardering voor werken in de gezondheidszorg het hoogst bij mensen die zelf nooit in de zorg hebben gewerkt (57 procent). Mensen die wel in de zorg hebben gewerkt (21 procent) of er nu in werken (22 procent), geven gemiddeld een 7,5.

Ondanks de stijgende waardering voor werken in de zorg, overweegt overigens maar 16 procent van de respondenten daadwerkelijk een nieuwe baan in de zorg te gaan zoeken.

Perspectief

Tessa van Lienden, corporate recruiter van zorgorganisatie Pleyade, ziet niettemin perspectief in de cijfers. “Als ik op de onderzoekscijfers afga, en op wat ik bij onze organisatie en bij collega-organisaties zie, kan deze hoge waardering zeker bijdragen aan het succesvol werven van zorgprofessionals. Er zijn immers nog steeds extra mensen nodig in de zorg, vooral als het gaat om gediplomeerde medewerkers.”

Realistisch

Van Lienden denkt dat de grote waardering voor de zorg samen hangt met de coronacrisis. “Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben mensen het belang van de zorg zien groeien”, aldus Van Lienden. “De respondenten geven aan graag relevant werk te willen doen en met mensen te willen werken. Dat is een goede basis. Het blijft natuurlijk belangrijk om de verwachtingen van sollicitanten te managen, door een realistisch beeld te geven van het werk. Je krijgt namelijk niet elke dag applaus. Maar vaak betekent een oprechte glimlach meer dan een staande ovatie.”