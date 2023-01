Wetenschappelijke bureaus PvdA en GL: draai privatiseringen terug

Belangrijke sectoren als de zorg, kinderopvang, energie en openbaar vervoer moeten weer in publieke handen komen. Of op zijn minst moet de overheid er weer meer over te vertellen krijgen. Dat staat in een gezamenlijke discussiestuk van de wetenschappelijke bureaus van de PvdA en GroenLinks.

De linkse partijen trekken in de Tweede Kamer al sinds de vorige verkiezingen samen op en willen vanaf dit jaar zelfs een gezamenlijke fractie gaan vormen in de senaat. Maar er verscheen nog niet eerder een gezamenlijke visie of partijprogramma. De wetenschappelijke bureaus noemen hun stuk “het startschot van de inhoudelijke dialoog binnen en buiten onze partijen”.

Waar de strijd tegen klimaatverandering de afgelopen jaren vooral een GroenLinks-stokpaardje was, zette de PvdA vooral in op sociale rechtvaardigheid. In het discussiestuk wordt geconstateerd dat “de sociale en groene strijd lang als twee losse gevechten werden gezien, maar dat de uitbuiting van de mens en de natuur dezelfde oorzaken én oplossingen hebben”.

Welzijn boven economische groei

Om beide problemen aan te pakken moet de nadruk volgens de wetenschappelijke bureaus minder op economische groei komen te liggen en meer op breder welzijn. Mensen moeten meer grip krijgen op hun werk en op andere zaken die voor hen belangrijk zijn. Dat vraagt ook om een sterkere overheid die de macht van grote bedrijven aan banden legt.

Publiek eigendom

Hoe overheid en burgers de regie op geprivatiseerde nutsvoorzieningen terug moeten pakken, vullen de wetenschappelijke bureaus nog niet nader in. Staatsdeelname wordt wel als optie genoemd, maar ook “andere vormen van publiek eigendom”. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden dat het bij stevigere regulering en handhaving blijft.

Het stuk bevat daarnaast standpunten die de PvdA en GroenLinks nu al gezamenlijk uitdragen. Bijvoorbeeld de wens om bedrijven en vermogende particulieren zwaarder te belasten, de roep om een rechtvaardiger klimaatbeleid en het pleidooi voor meer bestaanszekerheid via hogere lonen en uitkeringen.

Congressen

Het is de bedoeling dat de leden van beide partijen zaterdag hun zegje mogen doen tijdens de partijcongressen die dan tegelijkertijd gehouden worden in de Brabanthallen in Den Bosch. Maar ook elders in het land staan bijeenkomsten gepland om “met elkaar van ideeën te wisselen”. (ANP)