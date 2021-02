WHO acht vaccin AstraZeneca ook geschikt voor ouderen

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO geschikt om toe te dienen aan 65-plussers, ook in landen waar mogelijk besmettelijkere varianten van het coronavirus rondwaren. Er zijn maar weinig gegevens over de werkzaamheid van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut bij ouderen. Gezien het beschikbare bewijs stelt een adviesgroep van de WHO evenwel dat het middel geschikt is voor ouderen.