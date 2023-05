WHO: bijna 337 miljoen levensjaren verloren in begintijd corona

Door de uitbraak van het coronavirus zijn 336,8 miljoen levensjaren verloren gegaan in 2020 en 2021, de eerste twee jaren van de pandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft dat aantal berekend en noemt de uitkomst “verbijsterend”.

Sommige overleden patiënten hadden al een zwakke gezondheid en zouden zonder corona waarschijnlijk ook op korte termijn zijn overleden. Maar er zijn ook mensen gestorven door een coronabesmetting terwijl ze zonder die ziekte waarschijnlijk nog jaren in goede gezondheid voor de boeg hadden gehad.

Abrupt en tragisch

Het officiële dodental van het virus staat op ongeveer 6,9 miljoen. Ongeveer 43 procent daarvan woonde in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika. Een op de drie coronadoden kwam uit Europa. Het werkelijke aantal doden was waarschijnlijk hoger. Volgens de WHO zijn er door corona 14,9 miljoen mensen meer overleden dan kon worden verwacht. Dat betekent dat elke ‘extra’ dode gemiddeld 22 jaar te vroeg stierf. Het virus “verkortte de levens van miljoenen mensen op een abrupte en tragische manier”, aldus de VN-organisatie. (ANP)