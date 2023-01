WHO: coronapandemie blijft internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het te vroeg om de coronapandemie niet langer als internationale noodsituatie te bestempelen. Want dat is het nog wel, stelt de organisatie, en verminderde aandacht voor de besmettelijke ziekte kan leiden tot onvoorzichtigheid en opflakkeringen van het virus.

De WHO boog zich de afgelopen dagen over de vraag of het nog wel nodig is om de coronacrisis te beschouwen als zogenoemde Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid (PHEIC). Precies drie jaar geleden gaf de VN-organisatie die status aan de wereldwijde coronacrisis.

Miljoenen besmettingen

In veel landen heeft het normale leven zich intussen hersteld, maar dat geldt niet overal. De laatste maanden worden vooral in China veel nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het land waar het virus voor het eerst werd vastgesteld bleef door zijn zerocovidbeleid lang gespaard van massale besmettingen. Sinds dat beleid in december vorig jaar werd losgelaten, raakten miljoenen mensen besmet met corona.

De WHO stelt dat als de noodstatus binnenkort wel zou worden opgeheven, dat op een voorzichtige en verantwoorde wijze moet gebeuren. (ANP)