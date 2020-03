WHO kritisch op Nederlandse focus op groepsimmuniteit

“Testen is hét cruciale middel om het virus onder controle te houden,’’ zei Hans Kluge, Europees directeur van de WHO dinsdag op een persconferentie. Zijn baas, Tedros Adhanom Ghebreyesus zei eerder al dat hij een simpele boodschap aan alle landen heeft. “Test, test, test.’’

In Nederland worden patiënten die niet in het ziekenhuis worden opgenomen, niet meer getest. Ook familie van besmette patiënten en ziekenhuispersoneel worden niet meer standaard getest. Ziekenhuizen in Nederland hebben aangegeven dat de testcapaciteit in Nederland beperkt is. De WHO erkent dat sommige Europese landen daar mee kampen, en belooft alles in het werk te stellen om te zorgen dat die tekorten worden weggenomen, zo meldt onder meer het Parool. (ANP)