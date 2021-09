WHO: luchtvervuiling ook in kleine concentraties al schadelijk

Jaarlijks sterven zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Die is daardoor een van de ernstigste bedreigingen van de menselijke gezondheid door het milieu, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO scherpt daarom de richtlijnen aan voor luchtkwaliteit, voor het eerst sinds 2005.

De WHO zegt dat er nieuw bewijs is dat luchtvervuiling al op lagere niveaus schadelijk is dan eerst werd gedacht. De richtlijnen voor vervuilende stoffen zijn daarom vrijwel allemaal naar beneden bijgesteld. Hierdoor bereikt een hoeveelheid van een schadelijke stof dus eerder een niveau dat als gevaarlijk wordt gezien.

Kleine concentraties

Blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht, ook in kleine concentraties, kan zorgen voor longkanker, hartziekten en andere aandoeningen. De zeven miljoen doden die deze aandoeningen per jaar eisen, maken luchtvervuiling zo net zo’n wereldwijd gezondheidsgevaar als ongezond eten en roken. Met de nieuwe richtlijnen wil de WHO overheden wereldwijd aansporen om luchtvervuiling aan te pakken.

Net zo schadelijk als overgewicht

GGD GHOR Nederland pleit naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen voor meer inzet op gezonde lucht en roept gemeenten op zich aan te sluiten bij het nationale Schone Lucht Akkoord. “Luchtverontreiniging heeft ongeveer een even groot effect als overgewicht” , aldus GGD GHOR. “De Gezondheidsraad concludeert dat de levensverwachting in Nederland gemiddeld bijna een jaar korter is dan in een situatie zonder luchtverontreiniging. Deze grote gezondheidsschade treedt op, zelfs terwijl de luchtkwaliteit in Nederland bijna overal aan de huidige wettelijke normen voldoet.” (Skipr/ANP)