WHO: uitbraak coronavirus internationale noodsituatie

Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Relatief beperkt

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zegt dat het aantal ziektegevallen buiten China tot dusver relatief beperkt is gebleven. Het gaat om 98 besmettingen in 18 landen buiten China, waar het virus het leven heeft gekost aan zeker 170 mensen.

Zwak gezondheidsstelsel

De WHO-chef prees het optreden van de Chinese autoriteiten. Toch is besloten tot het uitroepen van een internationale noodsituatie. “We weten niet wat voor schade dit virus zou kunnen aanrichten in een land met een zwakker gezondheidsstelsel”, legde hij uit op een persconferentie. “We moeten nu handelen om landen te helpen met de voorbereidingen op die mogelijkheid.”

Tedros zei vertrouwen te hebben in het vermogen van China om de uitbraak onder controle te krijgen. Hij beklemtoonde ook dat er geen reden is om “maatregelen te nemen die het internationale reisverkeer en de handel onnodig verstoren”.

Aanbevelingen

De directeur-generaal kwam ook met een serie aanbevelingen. Hij stelde dat het noodzakelijk is om landen met zwakke gezondheidssystemen te helpen. Ook moet de ontwikkeling worden versneld van vaccins en mogelijkheden om te testen op het virus. Tedros zei ook dat de verspreiding van geruchten en desinformatie over het virus moet worden tegengegaan.

Uitzonderlijk

Het is de zesde keer dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk zijn en niet aan één bepaald land gebonden.

Het comité is opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste ‘PHEIC’ werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in Kivu in het noordoosten van Congo. (ANP)