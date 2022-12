Wideke Nijdam verlaat Zuyderland medio 2023

Zuyderland-bestuurder Wideke Nijdam verlaat het Limburgse ziekenhuis per 1 juni volgend jaar. Na vijf zeer intensieve jaren bij Zuyderland, onder meer als gevolg van covid, is dit voor haar het juiste moment, aldus Nijdam.

“Ik heb mij de afgelopen vijf jaar met veel plezier ingezet voor Zuyderland en ik ben er trots op dat we samen hebben kunnen laten zien waar Zuyderland voor staat: een zorgorganisatie met de professional in de lead die persoonsgerichtezorg hoog in het vaandel heeft staan, of die persoon nu patiënt, cliënt of medewerker is”, aldus Nijdam.

Positieve manier

“Voor mij waren het, mede door covid, vijf intensieve jaren waarin ik de gelegenheid heb gekregen om op eigen wijze mee richting te kunnen geven aan het concern. Mooi om te zien dat we vanuit de raad van bestuur en de bestuursraad hier de gezamenlijkheid hebben gevonden om dit met elkaar gestalte te geven en daarin ook altijd op de positieve manier uitgedaagd zijn door de raad van toezicht. Ik wens Zuyderland alle goeds toe naar de toekomst.”

Samenwerking

Nijdam heeft als operationeel directeur een bijdrage geleverd op het gebied van de bedrijfsvoering, de doorontwikkeling van het topklinisch profiel, de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, de introductie van professionele zeggenschap en kwaliteit en veiligheid, resulterend in een klinkende Qmentum audit. Ook nam zij de leiding in de realisatie van het programma ‘De Zorg van je Leven’, een cultuurtraject dat onder meer uitmondde in de kernwaarden van Zuyderland en het Zuyderland Leiderschap.