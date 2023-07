Wijzigingen rvt bij Libertas Leiden

Martiene Branderhorst neemt afscheid van de raad. De maximale periode voor toezichthouders zit er voor haar op.

Sabine Verschoor

Verschoor heeft een brede politiek-bestuurlijke achtergrond. Zij was zes jaar secretaris van woningmarktregio Haaglanden, waar ze onder andere werkte aan regionale afspraken over wonen en zorg. En zij was wethouder in de gemeente Wassenaar en lid van de Leidse gemeenteraad. Op dit moment is Verschoor senior adviseur Wonen & woningcorporaties bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector.

Libertas Leiden

Libertas Leiden levert zorg en ondersteuning aan de inwoners van Leiden ongeacht de woonsituatie. Dus bij mensen thuis of in geclusterde woonvormen zoals de verpleeghuizen. Libertas Leiden participeert in de sociale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden en is daarmee een centrale schakel in de stad Leiden in het verbinden van zorg en welzijn.