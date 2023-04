Wilhelmina Ziekenhuis Assen en NAAST-ZCN: ‘kortere lijnen en betere zorg door BeterDichtbij Collega’

De eerste zorgorganisaties die met de nieuwe communicatiedienst BeterDichtbij Collega werken, zijn enthousiast over hun ervaringen. Ze zetten het systeem in om te communiceren over patiënten met kanker en beraden zich op verdere uitbreiding. Als eerste organisaties startten het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en medisch service centrum NAAST-ZCN begin dit jaar met BeterDichtbij Collega. Het platform faciliteert de communicatie tussen de verpleegkundigen van het ziekenhuis en die van NAAST-ZCN.

De samenwerkende zorgorganisaties gebruiken het platform voor de zorg aan patiënten die thuis chemotherapie krijgen. Zij delen via de Thuismeten-app van Luscii hun eigen metingen met de verpleegkundigen bij NAAST-ZCN. Bij vragen of onduidelijkheden over deze metingen nemen zij contact op met de oncologieverpleegkundigen bij het WZA. Deze constructie leidt volgens betrokkenen tot kortere lijnen en betere zorg.

Soepel contact

Sinds de start van BeterDichtbij Collega bij het WZA en NAAST-ZCN in januari van dit jaar, hebben ze ruim 110 gesprekken gevoerd. Eerder was er geen dagelijks contact, maar alleen wekelijks online overleg. Sommige vragen waren dan al minder relevant, laat NAAST-ZCN weten. “We merken nu dat vragen eerder worden beantwoord. Doordat de verpleegkundigen onderling nu makkelijker contact hebben via BeterDichtbij Collega, zien we dat dat ook vaker gebeurt”, laat een woordvoerder weten.

Alternatief voor mailen en bellen

“Het contact dat wij voorheen hadden met de verpleegkundigen bij NAAST-ZCN verliep vaak via beveiligd mailen en bellen, dat werkte niet altijd prettig en kostte ons veel tijd”, zegt oncologieverpleegkundige Annemiek Visser van het WZA. Via BeterDichtbij verloopt het contact soepeler, vertelt Visser. Dat is mede te danken aan het feit dat het ziekenhuis BeterDichtbij al gebruikte om te communiceren met patiënten. “Ik kan werken in dezelfde omgeving die ik gebruik om in contact te blijven met patiënten en dat vind ik heel prettig.”

Uitbreiding in de regio

Naast oncologie is het WZA gestart met BeterDichtbij Collega bij het transferpunt. Lianne Holtmaat, adviseur digitale zorg bij WZA, ziet mogelijkheden om het ook te gebruiken bij het contact met zorgpartners in de regio. Bijvoorbeeld als patiënten vanuit het ziekenhuis naar een vvt-instelling gaan. “We zijn momenteel aan het inventariseren hoe het contact met andere zorgpartners in de regio verloopt en welke rol BeterDichtbij Collega kan vervullen om dit contact makkelijker te maken.”

Innovatiemanager Teun Jonker van NAAST-ZCN ziet ook een keur aan mogelijkheden om het communicatieplatform te benutten. “We zien kansen en mogelijkheden bij huisartsen en de wijkverpleging zodat we ook eenvoudig en veilig met hen digitaal kunnen communiceren via BeterDichtbij Collega.”