Wilhelmina Ziekenhuis Assen opent nieuw operatiecentrum

Het nieuwe operatiecentrum bevat zes ruime OK’s die zijn voorzien van moderne technologie. Zo is het WZA een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die een luchtbeheerssysteem met nieuwe techniek in gebruik neemt. In plaats van een beschermd gebied rondom de OK-tafel is nu de hele OK beschermd gebied, waardoor meer bewegingsvrijheid voor het OK-personeel ontstaat. “De tijd waarbinnen de hele operatiekamer gezuiverd kan worden na een onderbreking, is nu nog maar drie tot vier minuten”, aldus het ziekenhuis. Op een elektronisch display in de wand kan alle techniek in de OK geregeld en in de gaten gehouden worden.

Bouwplannen

De zes OK’s zijn identiek ingericht, zodat de chirurgen en OK-medewerkers op dezelfde manier hun werk kunnen doen. Voor natuurlijk daglicht is er in elke operatiekamer een raam geplaatst. De oplevering van het operatiecentrum is een belangrijke stap in de modernisering van het ziekenhuis, zegt bestuurder Erwin van Santen. “Het is een van de projecten die het WZA uitvoert zodat het gebouw blijft voldoen aan de geldende technische en functionele eisen.” De afgelopen jaren werden onder meer de nieuwe Intensive Care/Hartbewaking, het Ouder en Kind-centrum en het Spoedplein al opgeleverd.

Het nieuwe operatiecentrum kost 17 miljoen euro en is de eerste fase van het bouwproject. Aansluitend is de tweede fase gestart: de demontage van de verouderde OK’s. In de voormalige OK’s wordt onder meer een chirurgisch dagcentrum gebouwd. De tweede fase is naar verwachting eind dit jaar gereed. Daarna staan onder andere de spoedeisende hulp en de poliklinieken op het programma om vernieuwd te worden.