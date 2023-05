Wilma Steehouwer in toezichtsraad Zorggroep Ter Weel

Wilma Steehouwer treedt per 1 juni toe tot de raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel. Zij volgt daarmee Ed Roijers op, die het einde van zijn zittingstermijn had bereikt.

Steehouwer werkt als businesspartner HR & legal bij Nefkens. In die functie is ze eindverantwoordelijk voor onder meer duurzame inzetbaarheid, opleiding & ontwikkeling, en werving & selectie. Eerder werkte ze als bestuurssecretaris en projectleider bij de HAS Hogeschool en doceerde ze Leiderschap, HRM en arbeidsrecht aan de Hogeschool Amsterdam. Binnen de raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel heeft ze dan ook het aandachtsgebied HR in portefeuille. “Wij verwachten dat Wilma met haar ruime kennis van het brede HRM-vak een waardevolle aanvulling is voor onze raad maar zeker ook voor Zorggroep Ter Weel, gegeven de uitdagingen waarvoor we op het personele vlak staan”, aldus Hannie Treffers, voorzitter van de raad van toezicht.

Uitdagingen

“Ik sluit mijn ogen niet voor de uitdagingen van de ouderenzorg: de belasting van het zorgstelsel, behoud van bevlogen medewerkers, rol van de diverse verzekeraars als het gaat om de politieke lobby en daarmee samenhangende financiën”, zegt Steehouwer in een persbericht. “In mijn eerdere banen ben ik zeer actief geweest in profit sectoren maar ook in non-profit sectoren variërend van ziekenhuizen, ouderenzorg-instellingen tot sociale werkplaatsen. Ik voel mij vereerd met mijn kennis en kunde een steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Ter Weel.”

1.300 medewerkers

Zorggroep Ter Weel is met negen locaties gevestigd in de gemeenten Reimerswaal en Goes, Zeeland. De organisatie biedt begeleiding, welzijnsactiviteiten, zorg en behandeling aan cliënten met een psychogeriatrische aandoening, somatische aandoening en/of gerontopsychiatrische aandoening. De cliënten wonen in een beschutte omgeving op een locatie van Zorggroep Ter Weel of ontvangen de zorg in hun eigen woning in de nabijheid van een zorglocatie. Bij de organisatie zijn ruim 1.300 medewerkers en 600 vrijwilligers actief.