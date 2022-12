Wim Goettsch benoemd tot hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals

Wim Goettsch is per 1 december 2022 benoemd tot hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals. “Als hoogleraar gaat Goettsch zich bezighouden met de ontwikkeling en implementatie van methoden om passende zorg met nieuwe innovatieve geneesmiddelen mogelijk te maken binnen de grenzen van het verzekerde pakket”, meldt Zorginstituut Nederland.

Wim Goettsch is van oorsprong epidemioloog en werkt sinds 2006 bij het Zorginstituut. Hij begon daar als beoordelaar voor geneesmiddelen en is vervolgens op Europees niveau aan de slag gegaan met de gezamenlijke beoordeling voor vergoeding van geneesmiddelen. Sinds 2017 is Goettsch universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht.

Nieuwe leerstoel

Om passende zorg met innovatieve nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken, gaat Goettsch zich als hoogleraar richten op financiering, beoordeling en Europese samenwerking. “Enerzijds wil je natuurlijk innovatieve, nieuwe geneesmiddelen beschikbaar stellen voor patiënten. Aan de andere kant kun je niet eindeloos dure geneesmiddelen blijven opnemen in het basispakket. Om passende zorg mogelijk maken, moeten we dit soort behandelingen ook na de eerste beoordeling blijven volgen. En waar nodig moeten we de vergoeding veranderen, als dat nodig blijkt op basis van de resultaten uit de praktijk”, reageert Goettsch.

Goettsch is per 1 december benoemd als hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals. De nieuwe leerstoel maakt deel uit van de Academische Werkplaats Verzekerde Zorg, waarin Zorginstituut Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht samenwerken.