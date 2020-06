Winst Arkin keldert 85 procent naar bijna nul

Het resultaat van ggz-instelling Arkin is vorig jaar met 85 procent gedaald: van 3,5 miljoen euro tot 455.000 euro. Het geld in de kas van Arkin is gehalveerd.

Stijging personeelskosten

De winstmarge is vorig jaar gezakt naar 0,2 procent van de omzet. Belangrijke oorzaak voor het sterk afgenomen resultaat zijn de kosten voor zzp’ers en uitzendkrachten: die stegen met vijftig procent tot twintig miljoen euro. Arkin was vorig jaar achttien miljoen euro meer kwijt aan personeelskosten.

Gesprek met banken

Arkin stelt dat er door de coronacrisis “een gerede kans bestaat” dat de afspraken over de Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) met haar banken “mogelijk niet gerealiseerd gaat worden”. DSCR is een maatstaf voor de cashflow van een bedrijf: het geeft aan of een organisatie in staat is om de schulden en rente te betalen. Inmiddels voert Arkin – net als veel andere ggz-instellingen – met de banken gesprekken over haar liquiditeitspositie, omdat ze dit jaar veel zorgomzet mist.

Het resultaat is een aanslag op de liquiditeitspositie van een van de grootste ggz-instellingen. Die halveerde van 33 naar 17 miljoen euro. Dat komt vooral omdat Arkin heeft voldaan aan verplichtingen aan zorgverzekeraars van de afgelopen jaren. In het jaarverslag schrijft Arkin dat het “zowel voor de exploitatie als de liquiditeiten voor 2020 en 2021 scenario’s heeft uitgewerkt waaruit blijkt dat wij geen liquiditeitstekort verwachten”. Chris van Maanen, manager Financiële Zaken van Arkin: “We hebben vorig jaar heel goed afgesloten. We halen al onze financiële convenanten.”

Uitstel betaling fiscus en PFZW

Omdat omzetderving en additionele kosten door de coronacrisis een impact hebben op de kaspositie, heeft Arkin aan de Belastingdienst uitstel van betaling gevraagd en gekregen. Ook heeft de ggz-instelling toestemming van pensioenfonds PFZW gevraagd en gekregen voor de opschorting van de betaling van haar pensioenpremies. “Waar nodig zal Arkin verzoeken dit uitstel te verlengen,” aldus het jaarverslag.