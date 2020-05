Winterswijks ziekenhuis krijgt weer eigen cliëntenraad

Het Stichting Koningin Beatrix ziekenhuis in Winterswijk heeft weer uitzicht op meer zelfstandigheid. Richting een fusie met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem werden de cliëntenraden samengevoegd. Het SKB lijkt nu weer een eigen cliëntenraad te krijgen.

Dat blijkt uit berichtgeving van Omroep Gelderland. De Stichting behoud SKB heeft komende maandag een gesprek met Bijar Altalabani, lid van de raad van bestuur van Santiz, waarin beide ziekenhuizen bestuurlijk verenigd zijn. Dat gesprek zal gaan over hoe het SKB weer een eigen cliëntenraad kan krijgen. Hiermee laat de belangenclub een aangekondigde rechtszaak over het vormen van een eigen cliëntenraad varen.

Vastgelopen fusie

In de afgelopen maanden is de fusie tussen de twee ziekenhuizen vastgelopen. Vooral vanuit het Winterswijkse SKB en de gemeenschap daar wordt sinds een bestuurlijke fusie in 2017 gestreden voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis. Spanningen liepen hoog op toen het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem in verbouwplannen voorsorteerde op het overhevelen van afdelingen vanuit Winterswijk.

Die verbouwplannen worden mogelijk aangepast, bleek deze week uit gelekte interne memo’s. Het Doetichemse ziekenhuis zou uitgaan van een defusie en dus ook niet meer uitgaan van verdere vervlechting van de twee Achterhoekse ziekenhuizen.

Bestuurder vertrokken

Eind april vertrok de vijf weken eerder aangetreden bestuursvoorzitter van de gezamenlijke Santiz-ziekenhuizen Rolf de Folter, terwijl hij juist was binnengehaald om de fusiesoap vlot te trekken. Dit gebeurde nadat specialisten en gemeenteraad in Winterswijk zich sterk verzetten tegen verdere juridische fusieplannen.

In de komende maanden wordt er door alle betrokken partijen gewerkt aan een regiovisie, om te zien wat de Achterhoek aan ziekenhuiszorg kan gebruiken en wat de rol van beide instellingen hierin kan zijn.