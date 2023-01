Wissel van de rvc-wacht bij Holland Protonen Therapie Centrum

Aukje Hassoldt is per januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van protonencentrum HollandPTC. Gabriel Krestin en Mirjam Mol-Arts zijn als rvc-leden aangetreden. De nieuwe leden nemen het stokje over van Peter Leijh, Peter Huijgens en Lucas van Vliet, die na meerdere termijnen afscheid hebben genomen.