Wisselingen raad van toezicht Stichting PVP

Binnen de raad van toezicht van Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz, zijn een aantal veranderingen doorgevoerd.

Zo zit voor voorzitter Cynthia Vogeler na acht jaar haar volledige termijn erop. Arco Siemons neemt die taak van haar over en is de nieuwe voorzitter. Elly Westerbeek is aan de raad toegevoegd.

Elly Westerbeek

Elly Westerbeek is afdelingshoofd beleid, strategie en recherche binnen het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant. Zij is verantwoordelijk voor de selectiviteit en instroom van strafzaken en het bewaken van de legitimiteit van het optreden van deze organisatie.

Binnen haar afdeling zijn ook beleidsvraagstukken belegd op onder meer het gebied van zorg en veiligheid. Tevens is zij de strategisch adviseur van de Hoofdofficier op het terrein van netwerksamenwerking, organisatieontwikkeling, integraal werken en politiek bestuurlijk optreden.