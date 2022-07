WKZ en St Jansdal breiden samenwerking hartzorg voor kinderen uit

De samenwerking op het gebied van kindercardiologie, kinderhartkatheterisatie en kinderhartchirurgie is op 1 juli getekend, zo schrijven de twee ziekenhuizen in een gezamenlijk bericht. Hoe ingewikkeld de aandoening ook is, een patiëntje gaat alleen naar het WKZ als dat strikt nodig is. Alle overige zorg krijgt het kind in het ziekenhuis dichtbij.

Shared care

Deze vorm van ‘shared care’ of tweerichtingsverkeer bieden WKZ en St Jansdal al langer. Dat is mogelijk doordat kinderartsen en kindercardiologen van St Jansdal meedoen aan het multidisciplinair overleg in het WKZ. Samen beoordelen zij welke patiëntjes in het algemene ziekenhuis kunnen blijven en wie voor bepaalde behandelingen beter af zijn in een academische omgeving. Het voordeel van deze samenwerking is dat kinderen eerder kunnen worden terugverwezen naar de kindercardiologen in St Jansdal.

Cardex

Het WKZ en st Jansdal werken ook al samen in het cardex-netwerk Midden-Nederland, waarin uitwisseling van kennis en expertise centraal staan en gezamenlijke protocollen worden besproken. Het doel van de pas getekende samenwerking is onder andere om meer gezamenlijk onderzoek te doen – bijvoorbeeld naar behandelresultaten op lange termijn.

WKZ en St Jansdal willen kijken of er meer gebieden in de kindergeneeskunde zijn waar ze in de toekomst kunnen gaan samenwerken.