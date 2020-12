‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’

De huidige regeling voor maatschappelijke ondersteuning is niet bestand tegen het groeiende aantal ouderen dat hulp nodig heeft. Er moet dus weer een inkomenstoets komen en er moet geld worden overgeheveld vanuit de basiszorg en de langdurige zorg. Het zijn een aantal punten uit een advies van het Expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo ten aanzien van oudere inwoners met een zorgvraag’ aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De VNG ziet zich door het advies gesterkt in haar standpunt over de bekostiging van de hulp vanuit Wmo. De gemeenten zijn hierover in conflict met minister Hugo de Jonge van VWS. Dat conflict gaat met name over de huishoudelijke hulp aan ouderen.

De VNG vroeg daarom aan het Expertiseteam om een advies te geven over de rol die gemeenten zouden moeten spelen in de ondersteuning van een groeiende groep thuiswonende ouderen. Het Expertiseteam bestaat uit een aantal wethouders en burgemeesters, aangevuld leden uit raden van bestuur van ouderenorganisaties en zorgaanbieders en voorgezeten door Onno de Zwart van het Verweij-Jonker Instituut.

Toegankelijkheid

Het Expertiseteam stelt dat de huidige Wmo op gespannen voet staat met oorspronkelijke bedoeling van de regeling. “De open toegankelijkheid van de Wmo staat niet in verhouding tot de demografische ontwikkelingen. De overheid kan niet voor alle inwoners alle ondersteuning en zorg blijven organiseren en betalen”, is een van de punten uit het advies. De Wmo ging volgens het team over “meer samen leven, meer samen zorgen”. “We faciliteren een sterke sociale basis, met een explicietere rol voor de samenleving om mensen mee te laten doen. De overheid faciliteert waar ‘gaten vallen’.”

Abonnementstarief

Het lijkt vooral een kritiek op het abonnementstarief dat onder Hugo de Jonge is gaan gelden voor de eigen bijdrage voor hulp uit de Wmo. De vaste eigen bijdrage is bedoeld om ondersteuning vanuit de gemeente betaalbaar te maken voor middeninkomens. Volgens de gemeenten heeft dat een aanzuigende werking op vooral hogere inkomens. Die dragen niet naar vermogen bij en maken de regeling zo een stuk kostbaarder voor de gemeenten. Dit is ook gebleken uit de ontwikkeling van de Wmo in 2018 en 2019. De gemeenten zagen zich gepresenteerd met een rekening van 229 miljoen euro, waarvan ze 145 miljoen gecompenseerd kregen van De Jonge. Iets waar ze zich met hand en tand tegen verzetten.

Geld uit Zwv en Wlz

Het advies bevestigt de ervaring van gemeenten dat zij weinig ruimte hebben om te sturen in de invulling van hun taken in het sociaal domein. Onlangs adviseerde de VNG haar leden om zelf maatregelen te nemen tegen de stijgende kosten, bijvoorbeeld door de eigen bijdrage wel weer inkomensafhankelijk te maken.

Het Expertiseteam raadt dit eveneens aan. Daarnaast zou er geld moeten worden overgeheveld vanuit de Zvw en Wlz, moeten er andere bekostigingsmodellen worden onderzocht en of het Wmo-budget mee kan bewegen met de feitelijke zorgvraag. “Het Rijk dient te investeren in de ontwikkeling van andere bekostigingsmodellen, over alle zorgwetten heen en daar wettelijke ruimte voor te creëren (zoals ‘shared investments’)”, aldus het Expertiseteam.

Overigens stelt het Expertiseteam dat gemeenten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om aan hun sociale taak te voldoen. Ze moeten daarbij vooral veel meer samenwerken, onderling, maar ook met zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Het Expertiseteam heeft op 26 november het advies aangeboden aan het VNG-bestuur. “Het bestuur neemt de aanbevelingen over evenals het advies om weer een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in te voeren”, zo laat de VNG weten.